Благодаря якобы анонимному приложению правоохранители получили доступ ко множеству чатов, и возможность читать сообщения преступников в реальном времени.

В ходе масштабной спецоперации при участии ФБР по всему миру было задержано более 800 человек, причастных к наркоторговле и другим преступлениям.

Задержанные пользовались защищенным мессенджером ANOM, который, как оказалось, был разработан американскими спецслужбами, пишет BBC.

В ходе совместной операции США и Австралии было разработано приложение ANOM и распространено в преступной среде. Таким образом полицейские смогли следить за закрытыми чатами, в которых обсуждалась контрабанда наркотиков, отмывание денег и планирование убийств.

Облавы прошли в более, чем 10 странах. В результате были изъяты 8 тонн кокаина, 250 единиц огнестрельного оружия и более $48 миллионов наличными и в криптовалюте.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что по организованной преступности был нанесен сильнейший удар. По словам замдиректора Европола Жан-Филиппа Лекуффа, это крупнейшая полицейская операция с применением высоких технологий.

В Австралии были задержаны 224 человека, в том числе члены азиатских преступных группировок и байкерских банд. В итоге были конфискованы три тонны наркотиков и 45 миллионов австралийских долларов (35 миллионов долларов США).

Читайте такжеВ Австралии медалиста Олимпийских игр обвиняют в создании наркокартеля

Кроме того, полицейские приняли меры по 20 эпизодам угрозы убийством, и, вероятно, спасли жизни "значительному числу невинных прохожих", отметили в австралийской полиции.

Глава отдела по борьбе с оргпреступностью полиции Новой Зеландии Грег Уильямс сообщил, что в стране были арестованы 35 человек и конфискованы 3,7 миллиона новозеландских долларов ($2,7 млн).

Как появился мессенджер ANOM

Идея спецоперации появилась у спецслужб после того, как были заблокированы два анонимных мессенджера. Преступникам нужна была новая платформа для анонимного общения.

Поэтому ФБР разработало мессенджер ANOM, который распространялся через информаторов. В 2018 году работавшие под прикрытием детективы сумели убедить в полной надежности ANOM австралийского наркодилера Хакана Аика, который порекомендовал мессенджер криминальным боссам. Их примеру последовали преступники рангом ниже.

"Чтобы получить модифицированный телефон с этим приложением, нужно было знать преступника лично. С этих телефонов нельзя было звонить или отправлять электронные письма. Можно было только общаться с людьми, у которых есть этот мессенджер", - говорится в заявлении австралийской полиции.

В целом приложение использовалось на 12 тысячах модифицированных телефонов преступными синдикатами более чем 100 стран.

Благодаря якобы анонимному мессенджеру проводившие операцию правоохранители получили доступ ко множеству чатов, в которых участвовали подозреваемые, и возможность читать их сообщения в реальном времени.

"Их главными темами были наркотики, насилие, выяснение отношений друг с другом, убийства невинных людей и так далее. Беспрецедентный по масштабу перехват их сообщений сыграл ключевую роль", - рассказал представитель федеральной полиции Австралии по борьбе с оргпреступностью Рис Кершоу.

Кершоу отметил, что организованная преступность использует и другие зашифрованные мессенджеры.

Читайте такжеВ Бразилии закрыли целый город из-за вендетты наркоторговцев после убийства их босса

По его словам, находящийся в бегах Аик получил от подельников "черную метку" за невольную помощь ФБР, и поэтому в его же интересах сдаться властям.

Аик, которого австралийские СМИ прозвали "гангстером из "Фейсбука", не знал, что помогает правоохранителям. Сейчас он предположительно находится в Турции, где наслаждается роскошной жизнью со своей женой-датчанкой. В социальных сетях можно найти много его фотографий с мускулистым торсом и многочисленными татуировками на теле.

В Европоле не стали называть количество арестов по странам, однако об успехе операции отчитались полицейские в Швеции и Германии.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий