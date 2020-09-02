Два года назад Брэди Снаковски из Огайо смотрел шоу про кинологический отдел полиции K-9 и его очень возмутило то, что животные в фильме не были защищены от пуль, как их хозяева. После этого юный американец решил помочь собакам, служащим в правоохранительных органах.
Об этом сообщает CNN.
«Мы смотрел шоу вместе, и я даже не заметила, что собака не была в жилете», - вспоминает мать мальчика Лия Торнабен.
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После этого мальчик решил создать некоммерческую организацию «Фонд К9 Брэди», занимающуюся сбором средств на закупку пуленепробиваемых бронежилетов для полицейских и военных собак. Он создал страницу GoFundMe, которая позволила ему купить первые четыре жилета.
На сегодня Брэди уже купил жилеты для 257 собак, в общей сложности собрав сумму в 315 тысяч долларов. Он оснастил жилетами собак из 24 штатов и даже из Канады. Он также поставлял жилеты для военных собак в Афганистане.
«Пес Бенни K-9 мой любимый, потому что его хозяин был так благодарен (за жилет – ред.), что расплакался», - поделился Брэди.
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