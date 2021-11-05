Россия и Беларусь сделали еще один шаг к созданию Союзного государства, о котором говорят годами - Путин и Лукашенко 4 ноября подписали декрет этого "объединения". Но реальное объединение может длиться еще достаточно долго.

Россия и Беларусь сделали еще один шаг к Союзному государству, но реальное объединение может продолжаться еще долго

С формальной точки зрения, Беларусь от России полностью зависит уже давно. Беларусь - классическое паразитирующее государство диктаторского типа. Кремлю достаточно просто перекрыть краник, и такого государства как Беларусь через несколько месяцев просто не будет существовать. Наконец, если бы не Россия, события прошлого года закончились бы в Беларуси совсем иначе... Конечно, Россия использует возможности Беларуси, например, как военного плацдарма, ближнего к Европе.

Не окажемся ли мы в осадке, если они объединятся? Если бы Россия хотела по-настоящему, полномасштабно с нами воевать, у Беларуси они бы не спрашивали. Белорусские войска просто вступили бы в эту войну. Но тут проблема в том, что, мне кажется, режим Путина не хочет полномасштабной войны. Он сделал все, что мог сделать с Донбассом и Крымом на момент 2014 года, а сейчас совсем другая ситуация и такими действиями, как было тогда, уже невозможно ничего сделать. Полноценная война - это отключение SWIFT, совсем другие санкции, это изоляция полная. А, судя по тому, как они продают "трубу" (Северный поток-2) и как ее продвигают, как намекают на снятие тех санкций, которые есть уже сейчас, думаю, что российская элита не хочет полномасштабной войны с Украиной. Хотя это может измениться. Ведь у диктаторских режимов немного другая логика. Впрочем, при любых обстоятельствах Беларусь будет играть ту же роль, что играет сейчас.

История с Союзным государством для России - это о том, чтобы отобрать те предприятия, которые еще принадлежат белорусскому государству

История с Союзным государством для России - это о том, чтобы отобрать те предприятия, которые еще принадлежат белорусскому государству. Но это как карман самого Лукашенко! Лукашенко не хочет просто стать генерал-губернатором Беларуси. Он хочет лучшего статуса и гарантий, что интересы в отношении его имущества, его потомков, будут в возможном Союзном государстве гарантированы. Поэтому, если процесс создания Союзного государства как-то и дойдет до конца, они, вероятно, поменяют Конституцию и, каким-то образом, Лукашенко, видимо, или какую-то должность себе придумает по Конституции, а президент будет какой-то номинальный, или каким-то другим образом будет действовать, чтобы в этом Союзном государстве оставаться с гарантированным влиянием. Ведь, напомню, Лукашенко у власти с 1994 года. Путин еще был мелким клерком в Санкт-Петербурге, а Лукашенко уже был президентом Беларуси. Беларусь - уникальный пример существования такого диктаторского режима.

Что же мешает Путину, несмотря на зависимость Беларуси от России, просто взять то, что ему хочется? Думаю, есть какая-то слабинка Путина к Лукашенко. В его действиях просматривается социальная близость к диктаторам, к коллегам такого типа. Конечно, он мог бы, имея все рычаги влияния, полностью покорить режим Беларуси и поставить какую-то марионетку или вообще включить Беларусь в состав России, но он этого не сделал. И пока не видно, что должен сделать в ближайшей перспективе. Но... это может измениться, если что-то случится с Лукашенко.

И наше дело - за этим наблюдать и быть готовыми к любому развитию событий.

Алексей Голобуцкий, политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций