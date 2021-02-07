Говоря о политическом будущем 45-го президента США, господин Миллер сказал, что уверен в его возможностях.

Бывший президент США Дональд Трамп чувствует себя хорошо после отставки в январе 2020 года.

Об этом заявил его старший советник Джейсон Миллер. Он отметил, что на эмоциональное состояние Трампа положительно повлиял в том числе и тот факт, что крупные социальные сети заблокировали его аккаунты после атаки сторонников президента на Капитолий США. Об этом сообщает The Sunday Times.

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«Президент говорит, что чувствует себя счастливее, чем в последнее время. Он сказал, что на самом деле хорошо, что его нет в соцсетях и в полных ненависти эхо-камерах, в которые социальные сети часто превращаются», — сказал Миллер.

Газета уточнила, что Миллер называет Дональда Трампа президентом по традиции, которой придерживаются при обращении к ныне живым экс-президентам США.

«Я в первый раз за годы вижу президента по-настоящему расслабленным. Всего 45 человек в истории США испытали, какого это — держать мир на своих плечах… и получить возможность выдохнуть, осознавая, что впервые за четыре года не один ты держишь все на себе», — описал советник текущую ситуацию.

Говоря о политическом будущем 45-го президента США, господин Миллер сказал, что уверен в его возможностях. «У его комитета политических действий — $78 млн, которые помогут избрать республиканцев в Палату представителей и Сенат в 2022 году. Его имя — это огромный бренд, а его дети — Иванка, Дональд-младший, Эрик и их супруги — это значительные пункты в кампании», — сказал он. По мнению советника, Сенат США оправдает Трампа при рассмотрении импичмента, поскольку «нет реального сценария, по которому его могли бы признать виновным».

Штурм Капитолия в США

6 января 2021 года совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа.

Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы минимум на две недели – до конца его президентского срока. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 января 2021 года российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила президенту США Дональду Трампу перейти на российские соцсети.

В тот же день, 8 января 2021 года социальные сети Twitch и Snapchat объявили о том, что вслед за другими сайтами заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.

9 января 2021 года стало известно о том, что администрация социальной сети Twitter заблокировала доступ к аккаунту действующего президента США Дональда Трампа. В соцсети заявили, что такое решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних твитов" политика и контекста, который их окружает.

Сенат начнет рассмотрение дела об импичменте Дональда Трампа 8 февраля. Палата представителей обвинила его в подстрекательстве к мятежу, приведшему к штурму Капитолия 6 января. Он стал первым президентом США, которому дважды был объявлен импичмент, и первым, слушания по импичменту которого пройдут уже после отставки.

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Автор: Елена Коваленко