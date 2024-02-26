Передача оборудования может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом.

Высокопоставленный сотрудник Сената США находится под следствием Конгресса из-за его частых поездок в зоны боевых действий в Украине и предоставления, по его словам, снайперского снаряжения для ВСУ на сумму 30 000 долларов.

Как сообщает The New York Times, Кайл Паркер является старшим советником Сената Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как Хельсинкская комиссия, которая активно поддерживает Украину.

Он рассказал, что родственник в Украине дал ему 30 000 долларов, собранных ветеранами и волонтерами, которые он использовал для покупки дальномеров на Amazon и баллистических датчиков ветра у производителя из Филадельфии. По его словам, он доставил их в Харьков на пасхальные выходные 2022 года "ребятам, которые собираются разобраться со снайперами на передовой".

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"В конфиденциальном отчете директора и главного юрисконсульта комиссии, с которым ознакомилась The New York Times, говорится, что передача оборудования может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом. В нем говорилось, что Паркер путешествовал по линии фронта Украины в камуфляже и с украинскими военными знаками различия и нанял украинского чиновника для получения стипендии правительства США, несмотря на возражения представителей Конгресса по этике и сотрудников службы безопасности", - пишет издание.

Отмечается, что это "повысило вероятность того, что он "сознательно или невольно стал мишенью для эксплуатации со стороны иностранной разведывательной службы".

В то же время представитель Паркера заявил, что он не сделал ничего плохого, став объектом "кампании возмездия" за выдвижение обвинений в неправомерных действиях против авторов доклада.

NYT отмечает, что расследование неправомерных действий Паркера подрывает работу Хельсинкской комиссии в опасный момент для Украины и ее отношений с Конгрессом, и скандал в комиссии может поставить под угрозу "будущую помощь Украине".

Украина ожидает помощи от США

США до сих пор не одобрили пакет помощи на 60 миллиардов долларов, в которой так нуждается Украина. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поставил соответствующий законопроект на голосование и объявил перерыв в работе до конца февраля.

В то же время президент США Джо Байден планирует во вторник встретиться с лидерами Конгресса для того чтобы лично обсудить возможность разблокирования пакета помощи Украине.

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