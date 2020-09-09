Вероятно, член Координационного совета Беларуси был задержан неизвестными силовиками.

В Минске пропал еще один член Координационного совета - Максим Знак.

Как пишет издание TUT.BY, телефон Максима Знака недоступен, он успел написать коллегам из Координационного совета, что кто-то пришел в штаб Бабарико, где он находился, и слово "маски".

"В 8.30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился и написал слово "маски". Сейчас он недоступен", - рассказал пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Глебов.

Вероятно, белорусский оппозиционер был задержан неизвестными силовиками. Очевидцам удалось сфотографировать людей в масках рядом с Максимом Знаком на парковке у штаба.

По словам адвоката Знака Дмитрия Лаевского, делом занимается Следственный комитет Беларуси.

"Следственный комитет проводит процессуальные действия, причины и поводы неизвестны. Сейчас у Максима Знака дома планируется обыск", - сказал Лаевский.

Как отмечает TUT.BY, в штаб прессу не пускают, но в помещении находятся люди, которые, судя по всему, что-то ломают. К штабу приехал Максим Богрецов, но у него тоже нет никакой информации, кроме предположения, что Максима Знака доставили в штаб из дома.

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Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

Задержание Марии Колесниковой: что известно

Очевидец похищения Анастасия рассказала, что оппозиционерку похитили 7 сентября у Национального художественного музея - неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Мария была одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от СМИ, и стал выяснять, где находится Мария. Позже телефон Родненкова также стал недоступен.

Появилась также информация о задержании члена Координационного совета оппозиции Андрея Егорова. Накануне во время протестных акций задержана и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий.

Минская милиция заявляет, что не задерживала Марию Колесникову. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

В штабе Бабарико 8 сентября уточнили, что Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде.

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Автор: Александр Топчий