Всего в национальных санкционных списках стран Балтии на данный момент числится 274 должностных лица из правительства и вооруженных сил Беларуси.

Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против 118 представителей силовых структур режима Александра Лукашенко.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Литвы, расширен список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в страны Балтии.

"25 марта в знак солидарности с белорусским народом, отмечающим сегодня День Воли, в ответ на продолжающиеся систематические репрессии белорусского режима и в поддержку демократических устремлений белорусского народа Литва, Латвия и Эстония расширяют свои национальные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территории Балтийских стран", - говорится в сообщении.

В частности, в эти списки вошли 118 новых сотрудников системы внутренних дел Беларуси, которые прямо или косвенно способствовали фальсификации результатов президентских выборов 9 августа 2020 года, репрессиям против демократической оппозиции и гражданского общества, а также серьезным и системным нарушениям прав человека.

Всего в национальных санкционных списках стран Балтии на данный момент числится 274 должностных лица из правительства и вооруженных сил Беларуси.

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Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси. 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

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Автор: Виталий Саенко