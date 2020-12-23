В частности, ограничительные меры введены против замглавы МВД, Центральной избирательной комиссии Беларуси, минского ОМОНа, подразделения КГБ "Альфа".

Соединенные Штаты Америки расширили ограничительные меры против физических и юридических лиц из Беларуси.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

"Сегодня Соединенные Штаты принимают меры против физических и юридических лиц, причастных к усилиям по подрыву белорусской демократии. А именно, Государственный департамент и Казначейство (министерство финансов - УНИАН) применили свои соответствующие полномочия против 40 человек и четырех учреждений, причастных к избирательному мошенничеству и к злоупотреблениям с правами человека, связанным с сфальсифицированными в августе выборами в Беларуси и с последующим жестоким подавлением (демонстраций) со стороны власти", - отмечается в заявлении.

Как заявляет Минфин США, ограничительные меры введены против заместителя министра внутренних дел Геннадия Казакевича, а также Центральной избирательной комиссии Беларуси, минского ОМОНа (Отряда милиции особого назначения), Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, а также подразделения КГБ "Альфа".

Как отмечают в Госдепартаменте США, санкции против еще 39 человек применяются за подрыв белорусской демократии. Этим лицам запрещен въезд в США.

Сегодня визовые запреты применены против 63 лиц за их причастность к подрыву демократии в Беларуси.

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Ранее, с 2006 года, санкции были введены против 25 белорусских физических лиц и 13 юридических лиц.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений избирательного процесса в Беларуси, злоупотреблений правами человека...", - отмечается в заявлении.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

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Автор: Виталий Саенко