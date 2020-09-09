В МИД Швеции заявили, что действия режима Лукашенко по отношению к оппозиционерам нарушает права людей.

В квартиру белорусской писательницы, нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич приехали послы нескольких стран ЕС для ее защиты от ареста.

Как рассказала заместитель посла Литвы в Беларуси Аста Андрияускене изданию The Insider, европейские дипломаты прибыли сразу после того, как Алексиевич заявила, что к ней пытаются проникнуть неизвестные.

Чтобы предотвратить арест Алексиевич, к ней приехали послы Литвы, Германии, Польши, Швеции, Словакии, Чехии. Также там находятся журналисты.

"Мы с послом Литвы Андрюсом Пулокасом приехали сразу, как только Алексиевич сделала свое заявление, что она осталась последняя из президиума Координционного Совета и что ей стучат в дверь неизвестные. Мы находимся внутри уже полчаса. Когда мы приехали, здесь уже было много журналистов, много людей и пара микроавтобусов. Мы позвали других послов ЕС, и приехали послы Германии, Польши, Швеции, Словакии, Чехии. Сейчас думаем, что делать дальше", - отметила Андрияускене.

Также она добавила, что силовики Лукашенко уже пытались зайти в подъезд, но их не пустили.

"Это 7-й этаж. Силовики пытались зайти в подъезд, но их не пустили. Непосредственно под дверью никого нет. Светлана очень конкретно дала понять, что она не хочет уезжать из страны, что хочет остаться с людьми в Беларуси, хотя у нее много возможностей уехать", - добавила Андрияускене.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на своей странице в Twitter отметила, что действия режима Лукашенко по отношению к оппозиционерам нарушает права людей.

"Преследование, аресты и насильственное выдворение оппозиции в Беларуси является серьезным нарушением права на мирный протест белорусским режимом. Счастлива поделиться этим фото, только что снятым в Минске – Светлана Алексиевич рядом с европейскими дипломатами, среди которых и дипломат Швеции", - написала Линде.

Ранее нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, выпустила обращение, в котором рассказала, что никого из ее друзей-единомышленников в президиуме Координационного Совета уже не осталось. На данный момент Максим Знак и Лилия Власова задержаны, Мария Колесникова и Сергей Дылевский арестованы, Павел Латушко уехал из страны под давлением КГБ, а Ольгу Ковалькову вывезли в Польшу против ее воли.

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Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Координационный совет в Беларуси

Кандидат в президенты Тихановская, 11 августа выехавшая в Литву, инициировала создание Координационного совета для обеспечения передачи власти. В нее вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В президиуме совета - Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дилевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

В белорусской прокуратуре возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета.

24 августа Ковалькову и Дилевского задержали, а 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

Член Координационного совета, бизнесмен Андрей Воронин из-за давления властей выехал из Беларуси и просил предоставить убежище в другой стране. Его подозревают в якобы «неуплате налогов и сокрытии доходов в особо крупном размере».

5 сентября Ковалькову, которую держали под админарестом, силой вывезли в Польшу.

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Аресты лидеров оппозиции в Беларуси

Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - 7 сентярбя были захвачены неизвестными в Минске, их местонахождение более суток оставалось неизвестным.

8 сентября Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились выехать вместе с Колесниковой, однако когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.

9 сентября стало известно, что лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову, которую 7 сентября похитили неизвестные, нашли. Ее арестовали. Сейчас политик находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске.

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Автор: Александр Топчий