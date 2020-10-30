Также он публично пригрозил "оставить без рук" тех протестующих, кто будет противодействовать силовикам.

Александр Лукашенко заявил, что протестующие в Беларуси якобы переступили "красные линии", о которых он предупреждал ранее, и теперь властям отступать некуда.

Такое заявление он сделал сегодня во время встречи с коллективом МВД, передает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

"Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем", - сказал Лукашенко.

Также он публично пригрозил "оставить без рук" тех протестующих, кто будет противодействовать силовикам.

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"Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся", - заявил Лукашенко.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласноофициальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен уйти в отставку, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных.

С 25 октября в Беларуси началась всеобщая забастовка.

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Автор: Александр Топчий