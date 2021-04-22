По предварительным данным, в Польше поддельный препарат на самом деле является лекарством против морщин.

Американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные вакцины от коронавируса.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Сербия даром раздает прививки от COVID-19 иностранцамКак ообщает газета Wall Street Journal, в Мексике поддельную вакцину получили около 80 человек. Одна доза препарата, выдаваемого за Pfizer/BioNTech, стоила около тысячи долларов. Местные власти сообщили, что на упаковках были проставлены неверные сроки годности, а также указаны номера партий, отличные от тех, что поступили в страну.

По предварительным данным, в Польше поддельный препарат на самом деле является лекарством против морщин. Как сообщили местные власти, фальшивую вакцину никто не успел получить, передает 112ua.tv.

В результате тестирований изъятых властями флаконов было подтверждено, что они содержат поддельную вакцину.

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Автор: Ирина Погорелая