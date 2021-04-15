У дипломатов РФ будет 30 дней, чтобы покинуть страну.

В четверг администрация главы США Джо Байдена объявит о новых санкциях против России в ответ на хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы.

Об этом пишет CNN.

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Санкции будут направлены против российских физических и юридических лиц в дополнении с новыми финансовыми ограничениями и выдворением десятка российских дипломатов из США из-за взлома SolarWinds и вмешательства в выборы.

По официальной информации, санкции будут нацелены на российскую разведку, лица и организации, причастных ко взлому программного обеспечения корпорации SolarWinds.

Белый дом не был доволен предложенными вариантами и хотел более широких санкций, сообщил телеканалу источник, объясняя медленное принятие решения.

Администрация Байдена, как и ожидалось, примет меры против Москвы в четверг и скоординирует свои действия с европейскими союзниками. У дипломатов РФ будет 30 дней, чтобы покинуть страну.

Хакерская атака в США: что было раньше

13 декабря 2020 года издание Reuters сообщило, что хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.

14 декабря Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины предупредил о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной кибератаки в США.

Взлом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Пострадали почти все государственные учреждения США.

Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую отчасти обвиняют в связях со Службой внешней разведки РФ.

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Автор: Яна Ставская