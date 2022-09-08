Примерно четверо женщин из каждых пяти в наименее развитых странах все еще без доступа к сети.

На сегодня 2,9 миллиарда человек не имеют доступа к Интернету. В основном это женщины из развивающихся странах.

Об этом идет речь в материале Politico.

Данные, опубликованные в прошлом году Международным союзом электросвязи (МСЭ), агентством ООН по информационным и коммуникационным технологиям, ясно продемонстрировали глобальный рост использования Интернета. В 2021 году оценочное число людей, которые пользовались Интернетом, выросло до 4,9 миллиарда (в 2019 году было 4,1 миллиарда).

Видео дня

Несмотря на прогресс, связанный с расширением доступа к Интернету и мобильным услугам, более трети населения мира и многие предприятия по всему миру остаются без доступа к Интернету.

По оценкам, из почти 3 миллиардов людей, которые все еще не в сети, 96% живут в развивающихся странах. Эти люди в подавляющем большинстве проживают в наименее развитых странах. Там в настоящее время Интернетом пользуются менее 25% населения.

Женщины особенно маргинализированы: примерно четверо из каждых пяти в наименее развитых странах все еще без доступа к сети.

Несмотря на то, что количество людей, находящихся в сети, увеличилось, сотни миллионов из них могут пользоваться Интернетом не часто. Они сталкиваются с проблемами, как совместное использования устройств, низкая скорость соединения, перебои в работе Интернета.

Эти ограничения могут серьезно повлиять на то, насколько продуктивно они проводят время в сети, и делает разрыв в подключении даже больше, чем показывают официальные данные.

Многие из тех, кто изолирован от цифровых технологий, сталкиваются с ограниченным доступом к образованию и пожизненной нищетой.

А препятствий для подключения к мобильной связи и Интернету множество. Это и доступность сети и устройств, и непонимание преимуществ его использования, и отсутствие контента на языках, которые используют эти люди. Для тех, кто не умеет читать и считать, также существуют барьеры.

Сегодня мир рассматривает доступ к Интернету как необходимость – на уровне с жильем, едой, чистой водой и электричеством. Десять лет назад Финляндия объявила широкополосную связь законным правом. А ООН в 2011 году назвала его глобальной потребностью, подчеркнув необходимость преодолении разрыва в цифровых технологиях и возможности подключения.

Важность электросвязи признается в отчетах МСЭ и ЮНЕСКО, в которых подчеркивается необходимость широкополосной связи для реализации Целей устойчивого развития ООН, принятых в 2015 году.

Вас также могут заинтересовать новости: