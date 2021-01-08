Обвинения также будут выдвинуты против тех, кто помогал разжигать беспорядки.

В Вашингтоне прокуратура возбудила 55 уголовных дел против участников штурма Капитолия. Обвинения также будут выдвинуты против тех, кто помогал разжигать беспорядки.

Об этом сообщает The Hill.

Исполняющий обязанности прокурора США в округе Колумбия Майкл Шервин заявил, что будут предъявлены "самые максимальные обвинения". Он подчеркнул, что расследование продолжается, а его офис открыт для предъявления обвинений тем, кто организовал или спровоцировал беспорядки.

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Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп продолжал выдвигать безосновательные заявления о фальсификации выборов и призывал своих сторонников "сражаться" и штурмовать Капитолий.

При этом Шервин не сказал, будет ли его офис проводить расследование в отношении Белого дома.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

Выборы президента в США

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, демократ Джо Байден победил предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа. Инаугурация Байдена назначена на 20 января 2021 года, однако Дональд Трамп до последнего пытается удержаться на посту.

В Вашингтоне проходит многотысячный митинг в поддержку президента Дональда Трампа. Посольство Украины советует украинским гражданам в Вашингтоне (Округ Колумбия, США) не принимать участия в акциях протеста 6 января.

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Автор: Денис Прядко