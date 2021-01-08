По словам пресс-секретаря США, произошедшее в столице насилие было «отвратительным и достойным осуждения».

Белый дом осудил действия сторонников действующего президента США Дональда Трампа, взявших штурмом Капитолий.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани, трансляция велась на сайте администрации.

По ее словам, произошедшее в столице насилие было «отвратительным и достойным осуждения».

«Мы - президент и эта администрация - осуждаем его самым решительным образом. Это неприемлемо, и те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона», - отметила представитель Белого дома.

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Пресс-секретарь напомнила, что беспорядки не были реализацией права на мирные собрания.

«Группа нарушителей общественного порядка подрывала легитимные права многих тысяч людей, которые пришли мирно выразить свое мнение в столице нашей страны. Те, кто с помощью насилия учинил штурм в нашей столице, - это полная противоположность всему, за что выступает эта администрация», - сказала Макинани.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

Выборы президента в США

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, демократ Джо Байден победил предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа. Инаугурация Байдена назначена на 20 января 2021 года, однако Дональд Трамп до последнего пытается удержаться на посту.

В Вашингтоне проходит многотысячный митинг в поддержку президента Дональда Трампа. Посольство Украины советует украинским гражданам в Вашингтоне (Округ Колумбия, США) не принимать участия в акциях протеста 6 января.

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Автор: Денис Прядко