Расходы включают судебные издержки, вызванные десятками судебных исков, усиление безопасности в ответ на угрозы в адрес сотрудников избирательных участков и ремонт, необходимый после беспорядков.

Заявления Дональда Трампа о ноябрьских выборах президента США обошлись казне в $519 млн.

Об этом сообщает The Washington Post (WP). Как пишет издание, заявления Трампа вызвали беспорядки, и теперь налогоплательщикам приходится платить за это.

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Расходы росли с каждым днем, поскольку правительственные учреждения на всех уровнях были вынуждены выделять средства для ответа на действия, предпринятые Трампом и его сторонниками. Расходы включают судебные издержки, вызванные десятками судебных исков, усиление безопасности в ответ на угрозы в адрес сотрудников избирательных участков и ремонт, необходимый после беспорядков у Капитолия. Из-за них на улицы Вашингтона вышли тысяч солдат Нацгвардии, что также стоило больших затрат.

Более $480 млн из общей суммы приходится на предполагаемые расходы вооруженных сил на развертывание войск до середины марта. При этом финансовые последствия отказа президента признать выборы, вероятно, намного выше, чем то, что было задокументировано до сих пор, и истинные затраты могут остаться неизвестными, сообщает WP.

Штурм Капитолия в США

6 января 2021 года совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа.

Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

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Автор: УНИАН