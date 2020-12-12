"Зодиака" подозревают в пяти убийствах в районе залива Сан-Франциско, двум другим его жертвам удалось сбежать. Сам маньяк утверждал, что на его счету 37 жертв.

Команда экспертов из трех стран расшифровала вторую из четырех криптограмм, которую отправил американский серийный убийца по прозвищу Зодиак в газету San Francisco Chronicle более полувека назад.

В пятницу, 11 декабря, один из специалистов Дэвид Оранчак представил текст письма, передает The Guardian.

Шифр поступил в редакцию издания в ноябре 1969 года. Он гласит:

«Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь поймать меня. Я не боюсь газовой камеры, поскольку она отправит меня в рай еще быстрее, ведь сейчас я имею уже достаточно рабов, которые будут служить мне», - говорится в шифре маньяка.

Федеральное бюро расследований подтвердило информацию о расшифровке послания, однако это, по их словам, мало чем поможет правоохранителям, которые пытаются найти убийцу на протяжении уже нескольких десятилетий. Между тем расследование дела продолжается.

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«Убийца Зодиак терроризировал несколько общин в Северной Калифорнии. И даже по прошествию десятилетий мы продолжаем искать справедливости для жертв этих жестоких преступлений», - отметила спикер Бюро Кэмерон Полан.

Как сообщила британская газета, расшифрованная криптограмма - вторая из четырех. Первый код, отправленный убийцей, был разгадан практически сразу же местной супружеской парой. Он также был неинформативен и гласил: «Я люблю убивать, поскольку это очень весело».

Кто такой "Зодиак"

"Зодиак" действовал в конце 1960-х годов на территории Северной Калифорнии и Сан-Франциско.

Его подозревают в пяти убийствах в районе залива Сан-Франциско, двум другим его жертвам удалось сбежать. Сам маньяк утверждал, что на его счету 37 жертв.

Убийца отправлял шифры в газеты, угрожая новыми убийствами, если те не опубликуют их. Всего существует четыре криптограммы. По словам убийцы, в одной из них он раскрыл свою личность. Поиски преступника длятся уже более полувека.

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Автор: УНИАН