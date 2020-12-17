Всего судят 14 человек, часть заочно.

Во Франции огласили приговоры двум фигурантам по делу о расстреле редакции сатирического журнала "Шарли Эбдо".

Читайте такжеАвтор карикатуры на пророка Мухаммеда уходит из Charlie HebdoОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что речь идет о связном террористов и жене одного из них.

Всего судят 14 человек, часть заочно. Все они своей вины не признают.

Расстрел "Шарли Эбдо": подробности

Редакцию расстреляли два брата Саид и Шериф Куаши 5 лет назад из-за карикатур на мусульманского пророка Мухаммеда.

В результате нападения погибли 11 человек, включая полицейского, который пытался догнать террористов.

Сатирическая газета "Charlie Hebdo" была основана в 1969 году. Среди прочего, здесь публиковали карикатуры на ислам и на пророка Магомета.

До того на редакции журнала уже совершались нападения. В частности, в 2011 году неизвестные подожгли здание, в котором располагалась газета, швырнув туда коктейль Молотова.

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Автор: УНИАН