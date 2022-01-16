Страна первой ракетки мира возмущена мерами, принятыми в отношении спортсмена из-за отсутствия прививки.

Премьер-министр и президент Сербии прокомментировали решение властей Австралии депортировать сербского спортсмена Новака Джоковича, который поехал на Открытый чемпионат по теннису.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала решение о депортации Джоковича "скандальным".

"Я разочарована... Я думаю, что это продемонстрировало, как действует, или, лучше сказать, не работает, верховенство закона в некоторых других странах. В любом случае я с нетерпением жду встречи с Новаком Джоковичем в нашей стране, в Сербии", - сказала она.

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Президент Сербии Александар Вучич отметил, что разговаривал с Джоковичем после решения суда.

"Я сказал ему, что ему всегда рады в Сербии", - сказал он журналистам.

Сербская теннисная ассоциация в своем заявлении назвала случившееся "победой политики над спортом".

Министр спорта Ваня Удовичич назвал Джоковича лучшим теннисистом всех времен и выразил поддержку.

"Все остальное — чушь и позор, абсурд и лицемерие! Легенда, гордость Сербии, мы с вами", - сказал он.

Новак Джокович: скандал с въездом в Австралию