Премьер-министр и президент Сербии прокомментировали решение властей Австралии депортировать сербского спортсмена Новака Джоковича, который поехал на Открытый чемпионат по теннису.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала решение о депортации Джоковича "скандальным".
"Я разочарована... Я думаю, что это продемонстрировало, как действует, или, лучше сказать, не работает, верховенство закона в некоторых других странах. В любом случае я с нетерпением жду встречи с Новаком Джоковичем в нашей стране, в Сербии", - сказала она.
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Президент Сербии Александар Вучич отметил, что разговаривал с Джоковичем после решения суда.
"Я сказал ему, что ему всегда рады в Сербии", - сказал он журналистам.
Сербская теннисная ассоциация в своем заявлении назвала случившееся "победой политики над спортом".
Министр спорта Ваня Удовичич назвал Джоковича лучшим теннисистом всех времен и выразил поддержку.
"Все остальное — чушь и позор, абсурд и лицемерие! Легенда, гордость Сербии, мы с вами", - сказал он.
Новак Джокович: скандал с въездом в Австралию
- Сербский теннисист Новак Джокович публично выступает против вакцинации от коронавируса. Ему дали медицинскую справку, исключающую вакцинацию, поскольку он якобы предоставил аргументы, почему ему нельзя прививаться. Сначала ему разрешили участвовать на турнире Australian Open-2022 без прививки.
- Хотя организаторы турнира Australian Open-2022 и сделали медицинское исключение для Новака, правительство Австралии выступило против такой "поблажки" и депортировало серба из страны. Джокович подал апелляцию и выиграл суд. В конце концов министр Алекс Хоук личным решением аннулировал ему визу.
- Позже Джоковича обвинили в ложных показаниях в анкете для получения визы.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут принять участие только полностью привитые игроки. Например, теннисистку из России не пустили на Australian Open из-за того, что она вакцинировалась "Спутником V".
- Джокович - действующий и девятикратный победитель Australian Open. Первый в году турнир "Большого шлема" состоится в Мельбурне с 17 по 30 января.