По данным армии обороны Израиля, в указанных городах начали кричать сирены тревоги, один из снарядов перехватила система ПВО.

Сектор Газа выпустил две ракеты в сторону израильских городов Ашдод и Ашкелон, когда в США проходило подписание мирного соглашения ОАЭ и Бахрейна с Израилем.

Об этом сообщили издания The Times Of Israel, 12 канал.

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По данным армии обороны Израиля, в указанных городах начали кричать сирены тревоги, один из снарядов перехватила система ПВО.

В Ашдоде ракета попала в здание. В результате обстрела, пострадали более 10 человек. Двое мужчин (62 и 28 лет) были ранены осколками стекла. Старшего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, другой имеет легкие ранения.

הירי לדרום | תיעוד: רגע נפילת הרקטה באשדוד ממצלמות האבטחה@Itsik_zuarets

(צילום: עיריית אשדוד - מוקד 106 - מוקד רואה) pic.twitter.com/f9KDR1nzIe — כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2020

Еще четыре человека получили незначительные повреждения, восемь в состоянии шока, им понадобилась медицинская помощь.

צוויי מענער אין די דרייסיגער יארן, זענען יעצט לייכט פארוואונדעט געווארן פון שראפנעלן אין אשדוד. pic.twitter.com/XNvt2Rn78F — היימישע נייעס (@HeimishNiyes) September 15, 2020

Отношения Израиля и ОАЭ:

Недавняя договоренность, между ОАЭ и Израилем, вызвала резкую реакцию противников Еврейского государства.

В частности, Палестинская национальная администрация, которая легитимно контролирует Западный берег Иордана, и палестинское исламистское движение «ХАМАС», которое вооруженной силой захватило контроль над остальной частью территорий будущей возможной палестинского государства, Полосой Газы, одинаково осудили эту договоренность, назвав шаг ОАЭ «ударом в спину» другим арабским силам и «актом агрессии против собственного народа».

Также в Иране, руководство которого периодически грозится «стереть Государство Израиль с лица Земли», эту договоренность назвали «большим предательством исламского дела и палестинского народа».

До сих пор Израиль имел мирные, хотя и не всегда дружеские отношения только с двумя арабскими государствами-соседними Египтом, согласно мирному соглашению 1979 года, и Иорданией, по мирному соглашению 1994 года. Обе эти сделки тоже были заключены при посредничестве США.

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Автор: Наталия Печиборщ