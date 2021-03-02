Соединенные Штаты Америки ввели санкции против физических и юридических лиц из Российской Федерации за попытку убить оппозиционного политика Алексея Навального с применением нервно-паралитического вещества.
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Об этом заявили высокопоставленные чиновники администрации президента Джо Байдена во время телефонной конференции, сообщает Reuters.
В частности, решение применить санкции приняты во взаимодействии с Европейским Союзом.
Представители администрации президента США повторили призыв к РФ освободить Навального из заключения.
Как отмечает издание, Байден прибегает к более жесткому подходу в отношении российского президента Владимира Путина, чем предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп.
"Соединенные Штаты не хотят перезагрузить наши отношения с Россией, и мы не стремимся обострить их", - сказал один из чиновников.
Санкции за преследование Навального
- 2 марта Евросоюз официально ввел санкции против четырех российских чиновников в связи с заключением критика Кремля Алексея Навального. Ограничительные меры связаны с серьезными нарушениями прав человека.
- В частности, санкции введены против директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генерального прокурора РФ Игоря Краснова и директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова.
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