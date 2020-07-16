США расширили санкции за связь с "поваром Путина"

Причинами ограничений, в частности, стали вмешательство в американские выборы, а также незаконная активность Пригожина в Судане.

США внесли в список санкций трех россиян и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют «поваром Путина».

Об этом сообщает Министерство финансов США, передает Радио Свобода.

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Причинами ограничений, в частности, стали вмешательство в американские выборы, а также незаконная активность Пригожина в Судане, говорится в заявлении Госдепартамента.

Среди компаний, попавших под ограничения – петербургская фирма «М Инвест», одна компания из Судана, одна из Китая и две из Гонконга.

По данным Госдепартамента США, суданская компания Meroe Gold Со. Ltd имеет отношение к так называемой «частной военной компании Вагнера», предположительно связанной с Пригожиным.

Минфин США отмечает, что «М Инвест» в Судане дискредитировала протестующих, которые стремятся к демократическим реформам. Остальные компании из обновленного списка санкций предоставляли Пригожину финансовые услуги. Таким образом они позволяли бизнесмену уклоняться от санкций и осуществлять глобальные соглашения, в том числе в долларах США.

«Евгений Пригожин и его сеть используют природные ресурсы Судана для личной выгоды и распространения вредоносного влияния по всему миру», – завил министр финансов Стивен Мнучин. По мнению финансового ведомства, деятельность Пригожина в африканской стране свидетельствует о российской поддержке авторитарных режимов и эксплуатации природных ресурсов.

В списке физических лиц – Игорь Лавренков (он, как утверждается, непосредственно связан с Пригожиным), Мандель Андрей и Михаил Потепкин.

Москва решение Вашингтона пока не комментировала.

Пригожин имел отношение к кейтеринговым компаниям, которые работают с Кремлем. Он является одним из российских граждан, против которых в США официально предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы. Утверждается, что он финансировал так называемую «фабрику троллей» в Петербурге.

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