По словам эксперта, благодаря санкциям укрепляется образ токсичности путинского режима.

Санкции, которые вводят в мире против президента РФ Владимира Путина, вряд ли смогут повлиять на него.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Нет, я думаю, ситуация намного хуже. Как сказала Ангела Меркель, Путин живет в своем особенном мире. И любой человек, который попытается нарушить покой этого пространства, он будет отлучен от должности, потеряет поддержку Путина, соответственно, может потерять и бизнес", - сказал он.

При этом политолог отметил и пользу от санкций.

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"Думаю, с одной стороны санкции никаких быстрых последствий иметь не могут. А с другой стороны они отнюдь не бесполезны, потому что укрепляется образ токсичности путинского режима, все меньше охотников связываться с путинскими международными проектами. И в общем под грузом санкций жить все тяжелее – у них же кумулятивный эффект, который накапливается. Сейчас (в России – ред.) на санкции реагируют крайне агрессивно и все время пытаются даже чем-то запугивать тех, кто вводит санкции. Это значит, что они работают, это значит, что их не хотят", - сказал Орешкин.

Санкции США против России

6 марта 2014 года президент США Барак Обама подписал указ №13660, который ввел чрезвычайные экономические ограничения в отношении России и ее отдельных граждан.

Впоследствии Обама, а также следующий президент США Дональд Трамп продлевали и расширяли санкции в связи с оккупацией Крыма и событиями на Донбассе.

26 февраля, по случаю Дня сопротивления Крыма российской оккупации президент Джо Байден заявил, что власти США никогда не признают суверенитет России над Крымом и будут поддерживать Украину.

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Автор: Юрий Годован