Литва, Латвия, Эстония и Польша готовят пакет санкций против России. Решение связано с приговором российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
Читайте такжеЭС может разорвать отношения с Беларусью: названы четыре санкционных сценарияОб этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет TV3.
Он отметил, что обсудил это с польским коллегой Збигневом Рау.
По словам министра, страны Балтии и Польша могут ввести санкции против России раньше, чем Европейский союз.
"В основном речь идет о лицах, участвовавших в аресте и заключении Навального, а также в судебном процессе. Литва ведет переговоры с коллегами из стран Балтии и Польши. Мы надеемся, что в ближайшем будущем список будет передан в соответствующий институт ЕС и будет согласован на самом высоком политическом уровне”, – заявил министр.
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