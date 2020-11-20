Ранее ЕС ввел персональные санкции против самого экс-президента Беларуси.

Стран, согласившихся поддержать европейские санкции против режима Александра Лукашенко, стало больше. Ранее к самому экс-президенту Беларуси применили персональные санкции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

Читайте такжеВ Беларуси завели дела на врача и журналистку, расследующую смерть активиста Бондаренко

К введению санкций против 40 граждан Беларуси присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, члены Европейской экономической зоны Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, а также Украина.

Режим Лукашенко обвиняют в фальсификации президентских выборов и в нарушении прав человека.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных. Однако этого не произошло и в Беларуси продолжились забастовки.

С 25 октября в Беларуси началась всеобщая забастовка.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская