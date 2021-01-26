Третий пакет санкций против 29 человек и 7 компаний Совет ЕС ввел 17 декабря 2020 года.

Украина не присоединилась к третьему пакету санкций ЕС против Беларуси, введенных против 29 человек и 7 компаний в декабре прошлого года.

Об этом свидетельствует декларация вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, размещенная на сайте Европейского совета.

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В частности, напоминается, что 17 декабря Евросоюз принял решение о новых санкциях, введенных против чиновников, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов и других лиц. Также ограничительные меры направлены против экономических субъектов, влиятельных бизнесменов и компаний, которые получают выгоду от поддержки режима Александра Лукашенко.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, которые являются членами европейской экономической зоны, присоединились к этому решению Совета ЕС", - говорится в декларации.

Следовательно, эти страны обеспечат, чтобы их национальная политика была согласована с соответствующим решением о расширении санкций.

В свою очередь, Евросоюз принимает во внимание и приветствует присоединение этих стран.

Из этого сообщения следует, что Украина не присоединилась к третьему пакету санкций против Беларуси.

Санкции против Беларуси: что известно

Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и замораживание активов. Гражданам из стран-членов Евросоюза запрещено предоставлять финансовую помощь всем физическим и юридическим лицам из Беларуси, попавших под санкции. Они включают физических лиц, в отношении которых санкции вводились в предыдущие годы.

Под санкции попали Анатолий Сивак, Иван Эйсмонт, Владимир Караник, Наталья Кочанова, Павел Легкий, Игорь Луцкий, Андрей Швед, Геннадий Богдан, Игорь Бурмистров, Артем Дунько, Олег Каразей, Дмитрий Курян, Александр Турчин, Дмитрий Шумилин, Виталий Стасюкевич, Сергей Калинник, Вадим Пригара, Виктор Станиславчик, Александр Петраш, Андрей Лагунович, Елена Литвина, Виктория Шабуня, Елена Живица, Наталья Дедкова, Марина Федорова, Юлия Густир, Елена Некрасова, Александр Шакутин и Николай Воробей.

Также ограничительные меры введены против ряда белорусских компаний: "ЗАО" Белтехэкспорт", "Данная Холдингз/Данная Астра", "Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента Республики Беларусь", "ООО "Синезис"", "ОАО "АГАТ- электромеханический завод"", "ОАО "140 ремонтный завод"", а также "DFN" МЗКТ"- Минский завод колесных тягачей".

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Автор: Виталий Саенко