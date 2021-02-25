Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов определенных лиц – на сегодняшний день это 88 человек, включая Александра Лукашенко, а также замораживание активов, принадлежащих семи организациям.

Европейский Союз на год продлил действие санкций против белорусских чиновников.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Санкции также касаются экономических субъектов, руководителей бизнеса и компаний, которые получают выгоду от режима Александра Лукашенко или поддерживают его.

"После фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года и последующей волны протестов, жестоко подавленной властями Беларуси, ЕС ввел санкции в октябре, ноябре и декабре 2020 года, дав понять ответственным политическим и экономическим субъектам, что за свои действия и поддержку режима они должны заплатить", - говорится в сообщении.

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Что предусматривают санкции против Беларуси

Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов определенных лиц – на сегодняшний день это 88 человек, включая Лукашенко, а также замораживание активов, принадлежащих семи организациям. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства определенным лицам.

22 февраля Совет ЕС по иностранным делам заявил, что из-за длительного неуважения к основным свободам и правам человека, а также в связи с репрессиями в отношении белорусского народа и гражданского общества со стороны властей Беларуси ЕС рассмотрит вопрос о дальнейших санкциях. Кроме того, в Брюсселе указывали, что ЕС продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе с помощью поддержки гражданского общества и независимых СМИ.

Протесты в Беларуси

Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых был объявлен Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов, обвиняя власть в беспрецедентных фальсификациях и жестокости в отношении участников митингов.

В ходе подавления протестов погибли по меньшей мере 5 человек. По данным правозащитников, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям, власти страны возбудила более 900 уголовных дел против оппонентов. Акции протеста продолжаются до сих пор, хотя число их участников значительно сократилось.

Страны ЕС и США не признают легитимность президентских выборов в Беларуси.

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Автор: Виктория Токарева