Европейский Союз на год продлил действие санкций против белорусских чиновников.
Об этом сообщает "Радио Свобода". Санкции также касаются экономических субъектов, руководителей бизнеса и компаний, которые получают выгоду от режима Александра Лукашенко или поддерживают его.
"После фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года и последующей волны протестов, жестоко подавленной властями Беларуси, ЕС ввел санкции в октябре, ноябре и декабре 2020 года, дав понять ответственным политическим и экономическим субъектам, что за свои действия и поддержку режима они должны заплатить", - говорится в сообщении.
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Что предусматривают санкции против Беларуси
Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов определенных лиц – на сегодняшний день это 88 человек, включая Лукашенко, а также замораживание активов, принадлежащих семи организациям. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства определенным лицам.
22 февраля Совет ЕС по иностранным делам заявил, что из-за длительного неуважения к основным свободам и правам человека, а также в связи с репрессиями в отношении белорусского народа и гражданского общества со стороны властей Беларуси ЕС рассмотрит вопрос о дальнейших санкциях. Кроме того, в Брюсселе указывали, что ЕС продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе с помощью поддержки гражданского общества и независимых СМИ.
Протесты в Беларуси
- Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых был объявлен Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов, обвиняя власть в беспрецедентных фальсификациях и жестокости в отношении участников митингов.
- В ходе подавления протестов погибли по меньшей мере 5 человек. По данным правозащитников, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям, власти страны возбудила более 900 уголовных дел против оппонентов. Акции протеста продолжаются до сих пор, хотя число их участников значительно сократилось.
- Страны ЕС и США не признают легитимность президентских выборов в Беларуси.
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