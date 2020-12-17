По словам журналиста, в санкционный список включены Научно-исследовательская организация «Белтехэкспорт», завод «Волат», компания по продаже недвижимости «Дана Холдингс» и IT-компания Synesis.

Европейский Союз утвердил третий пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что Украина "требовала быстрее душить Беларусь": Кулеба отреагировалОб этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк в Twitter.

«Министры окружающей среды ЕС дали окончательный зеленый свет для третьего пакета санкций в отношении Беларуси», - написал он.

По его словам, в санкционный список включены Научно-исследовательская организация «Белтехэкспорт», завод «Волат», компания по продаже недвижимости «Дана Холдингс» и IT-компания Synesis.

Также в список включили главу «Белтелерадиокомпании» Ивана Эйсмонта и заместителя премьер-министра Анатолия Сивака.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

Раньше Украина присоединилась к европейским санкциям против Беларуси.

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Автор: УНИАН