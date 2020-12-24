Майя Санду заявила, что пришла в политику из-за коррупции, от которой «задыхается» Молдова.

В Кишиневе во Дворце Республики состоялась церемония инаугурации нового президента Майи Санду.

Читайте такжеСанду подтвердила, что ее визит в Украину станет первой зарубежной поездкой на посту президентаСанду принесла присягу и официально вступила в должность, сообщает издание NewsMaker.

«Победа, которую я одержала на этих выборах, не моя, а ваша, дорогие граждане. Потому что иначе никогда в стране с такими проблемами, как в Молдове, такой человек, как я, не стал бы президентом. Я одна из вас, простой человек, дочь этой земли, которая вошла в политику, разгневанная коррупцией, от которой задыхается страна», - заявила Санду.

После того как Санду присягнула на верность стране, председатель Конституционного суда Домника Маноле объявила об официальном вступлении в должность нового президента.

Выборы президента Молдовы

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Автор: Виталий Саенко