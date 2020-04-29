С палками и ножами ворвались в больницу: в Армении около 500 человек устроили самосуд

В результате конфликта погибли четыре человека.

В армянском городе Гавар родственники следователя военной полиции устроили самосуд над его убийцами. В результате конфликта погибли четыре человека.

Читайте такжеК месту убийства стягивается весь город: в России убийце 9-летней девочки грозит самосуд (видео)Об этом сообщает портал Armlur.

Отмечается, что накануне следователь и еще один человек погибли в перестрелке, причина которой неизвестна.

После этого нападавшие попытались скрыться на автомобиле, но попали в аварию и были госпитализированы в городскую больницу.

Родственники и друзья убитого следователя, вооруженные палками и ножами, ворвались в больницу и расправились с пострадавшими в ДТП участниками конфликта.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян сообщил, что в расправе приняли участие около 500 человек.

Ранее УНИАН сообщал, как в метро Киева устроили самосуд над грабителем.