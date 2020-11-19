При диктатуре Владимира Путина, правительство России стало ведущим мировым инкубатором для государственного насилия, отметил один из конгрессменов.

Конгрессмены США единогласно не поддержали возвращение России в «Большую семерку». Кроме того, американцы призывают ужесточить санкции против Москвы за отравление оппозиционера Алексея Навального в рамках закона Магнитского.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Россию исключили из G7 из-за ее агрессии против Украины и оккупации Крыма. От ограничения откажутся в случае, если Кремль прекратит вмешиваться в выборы других государств, вернет Украине полуостров и др., говорится в одном из принятых постановлений.

"При диктатуре Владимира Путина, правительство России стало ведущим мировым инкубатором для государственного насилия и наиболее настойчивым врагом американской демократии. Годами Путин применяет смертоносное насилие против своих критиков. Попытка убийства храброго критика Кремля Алексея Навального является позором, которую осуждает весь цивилизованный мир", – цитирует издание слова конгрессмена-демократа Билла Паскрела.

Россия в "Большой восьмерке"

Россия была исключена из "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма. С тех пор представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ в G8 связано с "крымским вопросом" и с соблюдением Россией Минских соглашений, предусматривающих прекращение войны на Донбассе.

В клуб семи высокоразвитых стран мира входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что планирует пригласить на саммит G7 Австралию, Индию, Россию и Южную Корею.

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Автор: Яна Ставская