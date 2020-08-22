Американского экс-спецназовца обвинили в шпионаже в пользу России
02:30, 22 августа 2020Мир
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По данным следствия, бывший американский спецназовец вступил в сговор с российской разведкой и работал на них в период с декабря 1996 года по январь 2011 года.
Арестованным является 45-летний Питер Деббинс / Иллюстрация REUTERS
Бывшего служащего спецподразделения армии США обвинили в шпионаже в пользу России.
Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Арестованным является 45-летний Питер Деббинс. По данным следствия, он вступил в сговор с российской разведкой и работал на них в период с декабря 1996 года по январь 2011 года. Известно, что в 1997 году он подписал документ, подтверждающий его желание работать на Россию.
В Минюсте считают, что Деббинс передавал российским кураторам данные о своих сослуживцах и секретную информацию. Деббинсу грозит пожизненное заключение.
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