Лукашенко предложил, чтобы на этих самолетах летали россияне и белорусы.

Александр Лукашенко хочет разместить на территории Беларуси российские военные самолеты.

Читайте такжеСША в координации с Евросоюзом вводят санкции против России из-за дела Навального – ReutersОб этом сообщается на сайте президента Беларуси.

Лукашенко сказал, что у стран в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею был опыт, когда российские самолеты прибыли в Беларусь для несения совместного дежурства.

"Дайте нам эти самолеты (дополнительно к имеющимся в Беларуси. - Прим.). Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого", - сказал он.

Этот вопрос он обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"Должен сказать, что отторжения у Президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И притом самое современное оружие должно быть. Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах", - сказал Лукашенко.

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Автор: УНИАН