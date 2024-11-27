Так называемые российские оппозиционеры и либералы, комментируя атаку Курщины Силами обороны Украины с помощью ракет Atacms, уже заявляют об ожидаемом ответе - как минимум еще один удар по Украине "Орешником". В частности российская журналистка Юлия Латынина написала о том, что такая атака будет уже "не по пустому "Южмашу"". В то же время другой известный российский журналист и политический деятель Владимир Кара-Мурза обиделся на критику украинцами марша российской "оппозиции" в Берлине, который якобы проходил в "поддержку Украины", а на самом деле европейцам в очередной раз укореняли месседж, что в войне "виноват только Путин, а не россияне".

Здесь надо понимать, что подавляющее большинство этих людей прежде всего имперцы, а уже потом либералы. То есть, они даже на фоне этой абсолютно страшной войны считают, что определенные интересы у России есть, и эти интересы должны быть каким-то образом удовлетворены. Именно поэтому, по их убеждению, Украина или Запад ведут себя неправильно, делая те или иные действия. Это на самом деле старая история. И нам действительно на это, пожалуй, следует обращать внимание.

При этом следует разделять, о ком идет речь. Ведь, когда речь идет о людях вроде Латыниной, надо понимать, что они сейчас пытаются играть в некую экспертность. Хотя на самом деле должны были на следующий день после удара по Украине межконтинентальным оружием выйти на улицы с плакатами: "Остановите этого ненормального Путина!", "Помогите Украине!" и так далее. Ну, они же этого не сделали. И второе - такие люди как Латынина, собственно, не имеют какого-то влияния на принятие решений западными странами по поддержке так называемого протестного движения россиян.

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А вот все, что касается так называемых "хороших русских", которые проводят на Западе в том числе политические акции, как мы это недавно видели в Берлине, которые пытаются выступать некими своеобразными представителями России, - нам надо постоянно общаться с нашими партнерами. И обращать внимание на два момента.

Первый момент: этих людей на самом деле никто не уполномочивал на осуществление представительства Российской Федерации. Не уполномочивали, в первую очередь, россияне. Таким образом, эти люди, может, и являются оппозицией, но это оппозиция самоназванная (они не получили эту оппозиционность по результатам, например, выборов, ведь они либо вообще не принимали в них участия, либо принимали очень-очень-очень давно). У этой "оппозиции" есть принципиальное отличие даже, к примеру, от той же Светланы Тихановской. Как бы мы к ней ни относились, но у нее есть определенная легитимность, ведь она выступала против Лукашенко на выборах.

Второй момент, на который стоит обращать внимание: Украине уже давно, пожалуй, следовало озвучить перечень определенных критериев (и передать их нашим партнерам), по которым можно было бы идентифицировать россиян. Чтобы тех, которые действительно хотят свалить шовинистическую империю, отличать от тех, кто мечтает заменить Путина, заняв его трон.

Нельзя при этом сказать, что они совсем не желают изменить Россию. Они, вполне вероятно, хотят видеть ее более, не знаю, демократичной, с какими-то реальными выборами и так далее. Но это совершенно не отбрасывает того факта, что они, к примеру, хотят сохранить Россию в тех размерах и границах, в которых она существует сейчас. И они об этом прямо говорят: что "никакого распада не будет", "распад РФ - это плохо", "мы будем делать все для того, чтобы этого не произошло".

Им не нужны какие-то большие кризисы в России. Они стремятся прийти на все "теплое" и дальше этим пользоваться.

То есть, для них оптимальный вариант - замораживание войны, продолжение давления на Путина санкциями, а, когда российскому народу это надоест, или Путин умрет, они планируют вернуться в РФ "на белом коне" и править вместо него.

Понимает ли Запад суть российских либералов и российской оппозиции? Думаю, на Западе очень хорошо понимают, что происходит. Но, во-первых, Запад давно привык работать именно с этими людьми. Это тянется еще с конца 90-х годов, когда в России еще действовали различные грантовые программы, когда российские власти все это не запрещали.

Во-вторых, Запад исходит просто из того, что им уже надо иметь хотя бы кого-то, каких-то других, альтернативных россиян, а не только, собственно, Путина.

И в этом случае ставка делается на этих, потому что других просто нет.

Кстати, здесь, возможно, есть и наша недоработка. В том смысле, что мы могли бы предложить какую-то свою альтернативу - показать Западу действительно нормальных россиян. К примеру, тех людей, которые воюют на стороне Украины. Кроме этого, у нас есть неплохая инициатива - форум так называемых малых русских народов. Эта идея выглядит не такой уж фантастической, стоит только поискать таких людей. Например, представителей чеченской диаспоры, с некоторыми из которых у нас есть неплохие контакты.

Конечно, это - системная работа. И ее, в принципе, надо было вести еще после 2014 года. Мы же начали заниматься этими вопросами только с 2022-го. Поэтому Запад пока, по инерции, общается с теми представителями России, кого он хотя бы знает, и кто отличается от Путина по крайней мере заявлениями и, собственно, живет в странах Запада, выехав из РФ.

Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, политолог