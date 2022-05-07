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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский выступил против празднования россиянами 9 мая в столице.

Об этом он сообщил в Twitter

По его словам, посольство России обратилось к Министерству иностранных дел Польши с просьбой разрешить праздничные мероприятия 9 мая в Варшаве.

"Я решительно против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно участвовать в этой инициативе. Более того - ее надо запретить. У меня нет согласия на проведение агрессором праздника в Варшаве", - написал Тшасковский.

Ранее сообщалось, что представителей Российской Федерации не пригласили в Париж на мероприятия, посвященные 77-й годовщине Дня Победы.

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