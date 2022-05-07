Он против того, чтобы агрессор проводил праздник.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский выступил против празднования россиянами 9 мая в столице.

Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, посольство России обратилось к Министерству иностранных дел Польши с просьбой разрешить праздничные мероприятия 9 мая в Варшаве.

"Я решительно против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно участвовать в этой инициативе. Более того - ее надо запретить. У меня нет согласия на проведение агрессором праздника в Варшаве", - написал Тшасковский.

Ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i zwróciła się do @MSZ_RP o wsparcie. Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej - powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w @warszawa. pic.twitter.com/NBNFrigq7n — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) May 7, 2022

Ранее сообщалось, что представителей Российской Федерации не пригласили в Париж на мероприятия, посвященные 77-й годовщине Дня Победы.

Вас также могут заинтересовать новости: