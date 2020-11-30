Министры иностранных дел стран-членов НАТО рассмотрят вопрос о наращивании Россией своих сил у рубежей альянса.

Российская Федерация усилила военное присутствие у границ стран НАТО в связи с кризисами в Беларуси и в Нагорном Карабахе.

Читайте такжеЭксперт рассказала, когда Украина может получить план действий по членству в НАТО

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил во время онлайн-пресс-конференции по случаю двухдневного заседания глав МИД стран-членов НАТО, которое состоится 1-2 декабря в Брюсселе.

В частности, министры иностранных дел стран-членов НАТО рассмотрят вопрос о наращивании Россией своих сил у рубежей альянса.

"Россия модернизирует свой ядерный потенциал и создает новые ракеты. Она размещает больше сил в регионах по соседству с нами от крайнего севера до Сирии и Ливии. Мы также видим усиленное российское присутствие в результате кризисов в Беларуси и Нагорном Карабахе", - сказал Столтенберг.

В связи с этим министры обсудят, что можно сделать для реагирования на военную деятельность РФ и для поддержания режима контроля над вооружениями, в том числе по уменьшению количества ядерных боеголовок, поскольку действие договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений должно завершиться в феврале.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко