Десятилетие влияния Москвы на Ближнем Востоке подходит к концу.

Снижение влияния России на Ближнем Востоке, произошедшее из-за вторжения в Украину, ненадолго возросло после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Однако теперь становится ясно, что ее десятилетний статус арбитра в регионе подходит к концу, пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что, начиная с 2012 года, Россия укрепляла свои позиции в регионе, осуществив военное вмешательство в Сирию и таким образом став центром региональной дипломатии от Анкары до Эр-Рияда и Каира.

"Москва использовала свое новое присутствие в регионе, чтобы позиционировать себя как альтернативу Соединенным Штатам, используя недовольство Вашингтоном для усиления своего влияния… Российская политика была прагматичной и даже циничной, не привязанной к идеологии или таким ценностям, как демократия. Россия смогла одновременно улучшить отношения с Ираном, Израилем и Саудовской Аравией. Ей удалось привлечь турецкое правительство и курдские группировки в Сирии, ловко избегая критики, которую Анкара обрушила на Вашингтон.", - пишет издание.

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Однако вторжение России на Украину в феврале 2022 года положило начало постепенному ослаблению влияния Кремля на Ближнем Востоке

Во-первых, неспровоцированное нападение России запятнало ее международное положение, сделав ее менее привлекательной альтернативой противостоянию с Вашингтоном.

Влияние Москвы на ее отношения с ключевыми государствами региона также было изменено. "Теперь Россия полагается на Турцию как на канал для перевалки товаров, чтобы обойти западные санкции. Российские самолеты теперь курсируют через Стамбул и Дубай, чтобы избежать ограничений европейского воздушного пространства. Москва покупает вооруженные дроны иранского производства и даже строит в России завод по производству дронов по иранской лицензии", - отмечается в статье.

Наконец, Москва ослабила свое военное присутствие на Ближнем Востоке, сократив часть своих сил и техники для поддержки военных операций в Украине.

При этом жестокое нападение ХАМАС на Израиль, вероятно, ознаменует точку невозврата для ослабевающего влияния России на Ближнем Востоке. Отношения России и Израиля уже были напряжены из-за вторжения России в Украину, но реакция Путина на кризис в секторе Газа, вероятно, усугубила ситуацию. При этом отмечается, что, хотя Путин, вероятно, испортил свои личные связи с Нетаньяху, двусторонние отношения, вероятно, ухудшятся еще больше, если последний покинет свой пост в результате кризиса в секторе Газа.

Прошлое значение Москвы как посредника между палестинскими группировками также, вероятно, исчезнет. Даже даже если ХАМАСу удастся пережить продолжающееся наземное вторжение Израиля в Газу, внутрипалестинское примирение не будет приоритетом ближневосточного мирного процесса в обозримом будущем, отмечает Foreign Policy.

Война между Израилем и ХАМАС также, вероятно, затруднит для России управление региональным соперничеством, особенно с учетом потепления ее отношений с Тегераном. И если придется выбирать, Кремлю придется решить, является ли иранское оружие более важным для России или же приоритетом является сохранение влияния на Израиль, чтобы отговорить его от поставок оружия Украине.

"В конечном итоге кризис, вызванный крупномасштабной атакой ХАМАСа на Израиль, может помочь определить будущее Ближнего Востока. Однако Москва вряд ли сыграет значительную роль в его формировании – если вообще сыграет, и будущая траектория развития Ближнего Востока, скорее всего, будет определяться кризисом в Газе без какого-либо существенного участия со стороны Москвы", отмечает издание.

Россия и война в Израиле

Ранее СМИ заявляли, что Россия выступает с тщательно выверенной критикой в адрес обеих сторон в войне между Израилем и ХАМАС. В то же время этот конфликт также создает для Москвы возможности повысить свою роль глобального влиятельного посредника и бросить вызов попыткам Запада изолировать ее из-за войны в Украине.

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