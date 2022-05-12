На сегодня этот российский государственный банк мало пострадал от международных санкций.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют, что российская госкорпорация "Роскосмос" активизирует расчеты через "Газпромбанк".

Об этом говорится в сообщении ГУР МО Украины в Telegram.

"На сегодня этот российский государственный банк мало пострадал от международных санкций. Определенные ограничения по нему были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения. Поэтому "Роскосмос" и другие российские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя его "неприкосновенность", - подчеркивают в разведке.

По данным ГУР МО, чтобы уменьшить влияние международных санкций, "Роскосмос" разослал в подчиненные структуры документ "Об организации расчетов в условиях санкций". Он предусматривает следующие меры:

Ограничение проведения расчетов в иностранной валюте и перевод расчетов по заключенным контрактам в рубли;

Минимизация объемов иностранной валюты на счетах банков, в отношении которых введены санкции;

Открытие счетов в дочерних учреждениях иностранных банков или российских учреждениях, которые не подпадают под санкции;

Отработка инструкции по порядку инвестирования свободных денежных средств корпорации "Роскосмос".

Ранее сообщалось, что введенные Соединенными Штатами санкции вынуждают Россию использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике.

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