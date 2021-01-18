У семьи нет денег, чтобы лечить ее.

В Филиппинах родственники пять лет держали в клетке девушку с психотической депрессией.

Читайте такжеЖдали "конца света": появились жуткие подробности о затворнике, 9 лет державшем детей взапертиОб этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что у семьи не было денег, чтобы лечить ее.

Девушку одевают в рубище из старых мешков. Родственники уверяют, что иначе она разгрызет свой наряд в клочья.

Пять лет в клетке: подробности жуткой истории

Семь лет назад психиатр поставил Бебе диагноз. Девушку лечили в частной клинике, а когда состояние стабилизировалось, ее выписали. Однако ей требовался пожизненный прием лекарств.

Спустя два года заболел отец семейства, и денег на таблетки не стало.

У Бебе начала проявляться аутоагрессия – она ранила сама себя. А позже девушка пропала на неделю и нашлась в соседней провинции. Тогда родственники и соорудили для нее клетку.

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Автор: УНИАН