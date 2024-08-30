Гибридная война России против Украины - это не только о ракетах, бомбах и ипсо. Россияне всячески пытаются устранить всех, кто поддерживает наше государство, ведь для них эти люди - враги.

На днях в Испании правоохранители задержали одного из руководителей Благотворительного фонда "Сердце украинской нации" Алексея Чхаидзе.

Днепрянин и его фонд - с первых дней полномасштабной войны помогают армии, вынужденным переселенцам, украинским правоохранителям и волонтерам. Еще одним направлением деятельности были детские дома. На ресурсах БФ есть немало информации об их деятельности.

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Алексей Чхаидзе и его коллеги по благотворительному фонду получили немало официальных наград от различных воинских частей со всей страны.

Но сейчас русня по сфальсифицированному обвинению в мошенничестве и организации преступной группировки, пытается добиться экстрадиции Алексея в РФ, используя в своих целях мощности Интерпола.

Волонтера удалось вытащить из-под стражи, когда в дело включились юристы. Но бюрократическая машина играет против того, кто помогает воюющей Украине: сейчас, украинец не может вернуться на родину, в родной Днепр, из-за подписки о невыезде.

В Испании Алексей должен был провести важную встречу для того, чтобы получить помощь для нашего войска и для детей, оставшихся без родительской опеки.

Если россияне таким образом объявили охоту на ведьм (на тех, кто помогает Украине в трудное время), вполне возможно, что вскоре под удар попадут и другие волонтеры и активисты, которые целенаправленно выступают против РФ.