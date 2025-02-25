Соединенные Штаты проголосовали против украинской резолюции ООН, которая осуждает Россию за ее захватническую войну в Украине, но в то же время поддержали собственную резолюцию, в которой нет обвинений в адрес РФ. Это вызвало много критики, и не только в Украине. Однако дискуссия вокруг поддержки американской и украинской резолюций к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину вызывает удивление. Ведь, с одной стороны, мы критикуем ООН за неспособность повлиять на реальный ход событий. В то же время с другой стороны, слишком придирчиво следим за принятием резолюций.

Ситуация с последним голосованием в ООН неприятна для Украины. Администрация Трампа долгое время пыталась быть равноудаленной от России и Украины, но это у них не получалось. После заявлений Трампа, что Украина виновата в том, что эта война началась, ни о какой равноудаленности уже не может идти речи. Но эта ситуация не осталась незамеченной и в США. Многие американские политики негативно воспринимают историю, когда США и Россия впервые за долгое время голосовали вместе по принципиальному вопросу. Многие из американцев пишут в социальных сетях, что это их возмущает.

Однако, положа руку на сердце, скажу, что не вижу поводов это долго обсуждать. Разве мало было резолюций ассамблеи ООН? И что они решали?

Конечно, это важное, такое себе "сигнальное" голосование. Но однозначно говорить о том, что США перешли на сторону России в процессе переговоров по прекращению войны, оснований нет. То, что они договорились в Эр-Рияде о более слаженной работе посольств - не серьезный аргумент. Им надо было показать, что хоть о чем-то договорились. Сняты ли санкции против России? Нет. Какой-то политический пас передали Путину? Также отрицательный ответ. Нет сейчас таких 100%-х индикаторов, которые бы свидетельствовали о так называемой сдаче интересов Украины. Голосование в ООН не является убедительным аргументом в этом вопросе, потому что речь идет об организации, которая ничего никогда не решала. Поэтому на уровне политики еще ничего кардинально не изменилось, чтобы можно было говорить, что США нас сдают. Что важнее для нас: символы или результат?

Видео дня

Уже понятно, что Трамп не может добиться перемирия без разговоров с Путиным и россиянами. Поэтому для тех, кто думал, что этого не будет происходить, у меня плохие новости: Трамп не чурается говорить с россиянами. Кроме того, из логики США следует, что присутствие Украины за столом переговоров будет делать переговоры более эмоциональными и они будут длиться дольше. А Трампу надо быстро. В то же время вряд ли президент США будет предлагать соглашение, которое Украина не сможет выполнить. Американская сторона четко заявляет, что обе стороны должны чем-то уступить, поэтому маловероятно, что решение вопроса о прекращении войны будет осуществлено за счет интересов только Украины.

Думаю, что политический пинг-понг, то есть взаимные обвинения и оскорбления между американской и украинской сторонами, уже на завершающей стадии.

При этом, не дошло до суперкритической точки кипения, потому что, теоретически, могло быть еще хуже. Думаю, что личный контакт Трампа и Зеленского все решит. И достаточно реальным выглядит то, что это произойдет перед встречей президента США с Путиным.

При этом стоит понимать, что для американцев очередность встреч не имеет такой критической роли, как для нас. Они все равно будут общаться с россиянами, чтобы их услышать. Но для нас очередность важна, потому что уже понятно, что кто-то "скармливает" российскую дезинформацию непосредственно Трампу. То есть, нам на встрече необходимо объяснить базовые вещи и развенчать ложь, которая касается критически важных позиций. Без этого невозможно двигаться дальше.

Также нужно принимать во внимание, что переговоры по остановке войны могут быть значительно более долгим процессом, чем Трамп себе представляет, когда говорит, что это может произойти за несколько недель. На самом деле это может продолжаться, как минимум, до мая. Но нельзя исключать и игру россиян с затягиванием процесса переговоров.

Владислав Фарапонов, политолог-американист, глава "Института Американистики"