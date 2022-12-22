Под видом членов мониторинговой группы силовики рассылают интернет-пользователям запросы на дружбу и выведывают личные данные.

Силовики, подконтрольные Александру Лукашенко, под видом представителей мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" начали предлагать белорусам "сотрудничество" и требовать личные данные.

Как говорится в сообщении "Беларусского Гаюна", участники группы выяснили, что в чат-ботах знакомств активизировались силовики, которые рассылают предложения на общение.

В частности, в личных сообщениях аккаунт начинает рассказывать, что якобы он представитель "Гаюна" и таким образом ищет источники информации.

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Потом этот "представитель" требует от человека его личные данные: ФИО, дату рождения, откуда он, где учился, где работает, хобби.

В мониторинговой группе отметили, что никогда и никому не пишут в личные сообщения: "Единственный источник связи с мониторинговой группой - это бот: @HajunBYbot".

Также там никогда не спрашивают личных данных информатора: "Зачем нам знать ваше настоящее имя и, упаси господи, хобби?!", - отметили прдставители группы, призвав не отвечать аккаунтам силовиков, которые представляются "Гаюном".

Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн"

"Беларуски Гаюн" следит за перемещениями беларусских ВС, а также других военных на территории Беларуси.

Группа активно сообщает о передвижениях беларусских военных на фоне данных о возожном наступлении на Украину с белорусской территории.

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