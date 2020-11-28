В Минске продолжаются репрессии против белорусов / фото REUTERS
В Беларуси с начала акций протеста были задержаны и пострадали около 30 тысяч человек.
Об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила в интервью Радио Свобода.
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«Те, кто пострадал, был задержан, тех, которые любым образом были привлечены около 30 тысяч», – сказала Тихановская.
Она добавила, что около 130 человек сейчас являются политзаключенными, погибли 8 человек.
Протесты в Беларуси
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- Украина присоединилась к решению Совета Евросоюза от 2 октября о введении ограничительных мер против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации результатов выборов президента в Беларуси.
- 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к внедрению третьего этапа санкций.
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