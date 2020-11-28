Около 130 человек являются политзаключенными, погибли 8 человек.

В Беларуси с начала акций протеста были задержаны и пострадали около 30 тысяч человек.

Об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила в интервью Радио Свобода.

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«Те, кто пострадал, был задержан, тех, которые любым образом были привлечены около 30 тысяч», – сказала Тихановская.

Она добавила, что около 130 человек сейчас являются политзаключенными, погибли 8 человек.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Украина присоединилась к решению Совета Евросоюза от 2 октября о введении ограничительных мер против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации результатов выборов президента в Беларуси.

19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к внедрению третьего этапа санкций.

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Автор: Виктория Токарева