Контакты Гейтса с Эпштейном стали "одним из источников для беспокойства" Мелинды.

Развод основателя Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды может быть связан с его сотрудничеством с американским миллионером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в педофилии.

Читайте такжеCNN: Развод Билла и Мелинды Гейтс - часть большого трендаОб этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что контакты Гейтса с Эпштейном стали «одним из источников для беспокойства» Мелинды.

По словам бывшего сотрудника благотворительного фонда Гейтсов, опасения Мелинды начались в 2013 году после первой встречи пары с миллионером, который позже был обвинен в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

Уточняется что Мелинда Гейтс начала консультироваться с адвокатами о разводе с Биллом с 2019 года, называя их брак «безвозвратно разрушенным». Она несколько раз общалась с юристами в октябре 2019-го, когда в СМИ появилась информация о нескольких встречах Гейтса и Эпштейна уже после того, как против миллионера были выдвинуты обвинения в изнасилованиях.

Развод Гейтсов: что известно

Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе 4 мая.

Сообщалось, что с прошением о разводе в суд обратилась Мелинда.

До этого супруги заключили договор о раздельном проживании.

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Автор: Катерина Шварц