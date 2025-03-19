Политолог считает, что у Дональда Трампа отсутствуют рычаги давления на Украину.

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта российский правитель Владимир Путин выдвинул ряд условий для введения 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, в сообщении Кремля говорится, что он потребовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ. Действительно ли возможно давление США на нас в контексте условий Путина и есть ли у них рычаги влияния на Россию, в интервью УНИАН рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы, политолог Тарас Загородний.

Какая дистанция между требованием Путина об остановке мобилизации и фактическими действиями США по достижению мира? Будут ли на нас давить с требованием прекратить мобилизацию?

Конечно, не будут давить, потому что это будет подыгрывание Путину. Они уже и так "обожглись", когда прекратили помощь на три дня. Это вызвало большой вопрос в Европе, зачем американское оружие нужно, если оно не будет стрелять по России. Я думаю, что кому-то в Белом доме "надавали по голове" со стороны американских корпораций, там счета идут на триллионы долларов, если брать перспективу десяти лет.

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Не будут давить, потому что оказалось, что нет у них возможности давить на Украину. Оказалось, что у Украины есть свои возможности продолжать наносить удары по России. Оказалось, что помощь Украине со стороны США не такая и большая. Да, есть зависимость от критических технологий, если говорить о Patriot и запчасти, например, к F-16. Но многое закрывает сама Украина и Европа. Украине невозможно запретить бить по территории России, потому что у нас есть собственное оружие. Нет рычагов давления. Трамп говорил, что карт у нас нет, однако оказалось, что есть. Вопрос, есть ли у Трампа те карты, которые он хочет показать.

То, что мы бьем по России именно собственным оружием, делает нас субъектом. Президент Зеленский заявлял, что у нас есть дроны, которые могут бить на расстояние 3000 километров. А это уже Уренгой, это уже там, где добывают газ. "Нептун" уже прилетает в Краснодарский край. Наличие таких ракет говорит о том, что мы будем диктовать условия, а не кто-то нам. Поэтому, считаю, не решатся американцы давить на Украину, чтобы мобилизацию мы останавливали. Не могут они уже этого сделать.

А сам Трамп как считает? Он понимает, что нет таких рычагов влияния? И донес ли он эту мысль Путину?

Да, понимает. Это поняли после разговора в Овальном кабинете, получив не то, что хотели, и огласка пошла по всему миру. Не все так просто, как они пытались показать, там больше понтов. Тем более, Путин выдвигает неприемлемые условия. А Европа четко сказала, что мы не собираемся прекращать помощь и категорически против демилитаризации Украины. Когда США начинают давить на Украину, они показывают свое бессилие. Они ничего не могут сделать, у Трампа нет рычагов давления на Украину.

То есть, по вашему мнению, вторая серия остановки помощи США не произойдет?

Думаю, что нет. По крайней мере, все контракты Джо Байдена будут выполнены. Дальше - зависит от европейцев. Если они выделят средства на закупку американского оружия, то Трамп его с удовольствием продаст.

Если говорить о победных заявлениях Путина - везде наступают, все блестяще, - почему же РФ ставит нам условие о мобилизации и оружии?

Конечно, у них не все так хорошо, как они стремятся показать. Попытки быстро договориться с Трампом и коррумпировать его окружение говорят о том, что они все же хотели бы как-то выйти из этой ситуации. Потому что идет падение цен на нефть, идет экономический кризис, который запускает Трамп, и он автоматически предполагает падение цен на нефть. Но Путин не может отступить от своих условий. Если Трамп может поменять точку зрения, то Путин не может. Если царь один раз сказал, они продолжают долбить в одну точку и не могут поменять позицию.

По вашему мнению, действительно ли есть какие-то конкретные договоренности по 30-дневному перемирию у Трампа и Путина после их разговора?

У Путина сказали, что Трамп попросил 30-дневное перемирие, а Трамп сказал, что договорились. Это две разные точки зрения. Они хотят этого перемирия, потому что понимают, что удары по энергетике Украины сейчас не имеют никакого смысла, уменьшилось потребление. А тот темп, который взяла Украина по уничтожению российской нефтегазовой промышленности, может привести к тому, что они сами, скажем так, начнут мерзнуть. К тому же, мы еще наносим удары по НПЗ, которые поставляют топливо и для армии. Поэтому они пытаются это остановить. Они взяли наиболее приемлемый для себя пункт, и пытаются это остановить.

Учитывая любезные отношения между Путиным и Трампом, где тот порог, на котором Трамп сможет сказать "нет" российским условиям ?

У Трампа со всеми хорошие отношения, такова его тактика переговоров. У него логика такая - для того, чтобы с кем-то договориться, нужны рабочие отношения. Байден, например, говорил, что Путин - убийца. Но при этом оставил лазейку, чтобы Россия продолжала торговать нефтью. А Трамп говорит, что он в хороших отношениях, и эту лазейку прикрыл. Кто здесь прав тогда: тот, кто говорит много, чтобы украинцам это понравилось, или тот, кто делает, но не говорит? Это разные вещи. В этом случае мы должны понимать, что Трамп пытался договориться, возможно, он реально думал, что это можно остановить, но начав погружаться, увидел, что проблема значительно сложнее.

А каким будет давление Трампа на Россию, если оно будет?

Конечно, будет. Трампа раздражает, что все уже считают, что он путинский помощник. Его раздражает, что он не главный. Давит и общественное мнение, потому что американцы больше поддерживают Украину, а не Россию. Категорически плохо к Путину относятся как республиканцы, так и демократы. Это давит на Трампа.

А относительно того, какое это может быть давление, - прежде всего, помощь Украине.

Насколько возможно новое соглашение о помощи Украине с администрацией Трампа?

Вероятность растет, потому что растет давление на них, в том числе военного лобби. Над этим надо работать не с политиками, а с их спонсорами.

справка Тарас Загородний управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний учился в Киево-Могилянской академии и Школе государственной политики Ли Куан Ю в Сингапуре. Политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Комментирует события в мире и политике для различных СМИ.

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