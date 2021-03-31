В Кремле заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время видеоконференции не очерчивал «красные линии» по Украине президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, поскольку им они «хорошо известны».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Не надо было ничего обозначать – все «красные линии» хорошо известны и канцлеру Меркель, и президенту Маркону, поэтому в этом нет необходимости», - заявил Песков.
По его словам, в целом речь во время переговоров шла о безальтернативности выполнения условий Минских договоренностей и проблемной ситуации, которая возникла из-за невыполнения их положений.
Читайте такжеМакрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе без Зеленского
"Достаточно подробно обменялись мнениями лидеры", - сказал Песков.
Разговор Путина, Меркель и Макрона: что известно
- 30 марта Меркель и Макрон во время видеоконференции с Путиным призвали Россию взять на себя обязательства по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.
- Также стороны обсудили перспективы регистрации в ЕС российской вакцины "Спутник V", ситуацию в Ливии, иранскую ядерную программу и отношения между Россией и ЕС.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram