30 марта во время видеоконференции Макрон и Меркель призвали Россию взять на себя обязательства по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.

В Кремле заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время видеоконференции не очерчивал «красные линии» по Украине президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, поскольку им они «хорошо известны».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Не надо было ничего обозначать – все «красные линии» хорошо известны и канцлеру Меркель, и президенту Маркону, поэтому в этом нет необходимости», - заявил Песков.

По его словам, в целом речь во время переговоров шла о безальтернативности выполнения условий Минских договоренностей и проблемной ситуации, которая возникла из-за невыполнения их положений.

Читайте такжеМакрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе без Зеленского

"Достаточно подробно обменялись мнениями лидеры", - сказал Песков.

Разговор Путина, Меркель и Макрона: что известно

30 марта Меркель и Макрон во время видеоконференции с Путиным призвали Россию взять на себя обязательства по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.

Также стороны обсудили перспективы регистрации в ЕС российской вакцины "Спутник V", ситуацию в Ливии, иранскую ядерную программу и отношения между Россией и ЕС.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк