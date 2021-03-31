Макрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию взять на себя обязательства по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.

Читайте такжеУкраина поддержала санкции ЕС против чиновников РФ из-за заключения НавальногоОб этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

30 марта Макрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе.

"Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке путей выхода из кризиса в соответствии с Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

На сайте правительства Германии сообщается, что Макрон и Меркель призвали провести переговоры в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.

Что этому предшествовало

Ранее стало известно, что Кремль хочет обсудить ситуацию на Донбассе с Меркель и Макроном, но без Зеленского.

В МИД Украины заявили, что достичь результатов можно только в полном составе Нормандского формата.

Однако 30 марта Путин провел видеоконференцию с Меркель и Макроном. Они обсудили ситуацию на Донбассе, перспективы регистрации в ЕС российской вакцины "Спутник V", ситуацию в Ливии, иранскую ядерную программу и отношения между Россией и ЕС.

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Автор: Людмила Жерновская