Отмечается, что на сегодняшний день Пекин продолжает скрывать жизненно важную информацию.

Государственный департамент США призвал Всемирную организацию здравоохранения оказать давление на правительство Китая с целью обнародования информации о деятельности правительственных лабораторий Китая в 2019 году, чтобы провести прозрачное и тщательное расследование происхождения COVID-19.

Читайте такжеВ Китае журналистку отправили в тюрьму за репортажи из Уханя в начале пандемииОб этом сообщается на сайте Госдепа.

В частности, отмечается, что США обладают информацией о том, что сотрудники лаборатории в Ухане еще осенью 2019 года инфицировались вирусом, который напоминает COVID-19. Однако китайские власти заявляли, что среди сотрудников этой лаборатории и студентов вирус не был обнаружен.

Также сообщается, что лаборатория в Ухане, которая представляет себя как гражданскую организацию, все же сотрудничала с китайскими военными и проводила эксперименты, в частности, над животными.

"Пандемии COVID-19 можно было избежать. Любая ответственная страна пригласила бы мировых следователей здравоохранения в Ухане в течение нескольких дней после вспышки. Однако Китай отказался от предложений о помощи, в том числе от Соединенных Штатов, и наказал смелых китайских врачей, ученых и журналистов, которые пытались предупредить мир об опасности вируса. Сегодня Пекин продолжает скрывать жизненно важную информацию", - сказано в сообщении.

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Автор: Игорь Орел