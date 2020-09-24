Песков объяснил, что президент РФ и так поздравил Лукашенко два раза.

Президент РФ Владимир Путин не поздравлял Александра Лукашенко с инаугурацией в Беларуси.

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Как сообщает «ТАСС», такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, в таком поздравлении не было необходимости.

"Президент [РФ] поздравлял президента Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и далее уже очно во время недавнего рабочего визита президента Белоруссии в Сочи", - заявил представитель Кремля.

По его словам, для поздравления с инаугурацией "нет обязательного" протокола, ведь «поздравление уже было».

Протесты в Беларуси и инаугурация Лукашенко

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протестов и забастовки, которые длятся уже более месяца. Силовики жестоко задерживают и избивают демонстрантов, пострадали сотни людей. Есть погибшие.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября, Лукашенко вступил в должность президента Беларуси в ходе тайной церемонии инаугурации. На нее были приглашены всего несколько сотен человек, инаугурация проводилась без анонса и телетрансляции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

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Автор: Дмитрий Захаров