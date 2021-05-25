Шушкевич напомнил о регулярных визитах Лукашенко в Россию.

Александр Лукашенко, который после провозглашения себя президентом спровоцировал массовые протесты в Беларуси, сейчас пытается отвлечь внимание от себя.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал первый руководитель независимой Беларуси, экс-глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич.

Лукашенко "фактически гладит по голове" президент России Владимир Путин, считает Шушкевич. По его словам, Лукашенко регулярно наведывается к главе Кремля и фотографируется с ним. Это означает, что Россия, как ядерная держава, поддерживает террористические акты.

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"Большая ядерная страна Россия поддерживает Лукашенко. Она заинтересована в том, чтобы был такой хилый руководитель, которым можно руководить из Москвы", - отметил он.

Шушкевич подчеркнул важность нахождения способа нейтрализации РФ, которая поддерживает Лукашенко в его бандитизме. Также Шушкевич отметил, что если Лукашенко в очередной раз наведается к Путину и снова сделает с ним фотографию, все поймут, что арест журналиста Романа Протасевича – это согласованная с Россией операция.

Задержание Протасевича: что известно

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

На заседании правительства 25 мая было принято решение, что с 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

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Автор: Юрий Годован